Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv Hauke-Christian Dittrich

Gommern/Möckern (dpa/sa) - Gleich acht Mal haben Unbekannte im Salzlandkreis und im Landkreis Stendal versucht, Menschen zwischen 75 und 89 Jahren mit dem sogenannten Enkeltrick um fünfstellige Geldsummen zu bringen. In einem Fall hatten die Täter auch Erfolg: Nachdem ein vermeintlicher Verwandter sie um Geld gebeten hatte, hob eine 89-jährige Frau 25 000 Euro von ihrem Konto ab und übergab sie dem Täter. Die Umstände der Übergabe würden geprüft, teilte die Polizei am Freitag mit.

In drei weiteren Fällen machten die Opfer Übergaben mit den "Enkeln" aus, wandten sich danach aber an die Polizei. Beamte in Zivil sollten die Täter bei der Übergabe schnappen, diese tauchten aber nicht auf. Einige Betroffene riefen nach den Telefonaten ihre echten Verwandten an, die dann die Polizei über die Betrugsversuche informierten. Die Anrufer forderten Geldsummen zwischen 15 000 und 65 000 Euro. Eine 84-jährige Frau in Möckern durchschaute den Trick sofort und blies mit einer Trillerpfeife ins Telefon, um den Anrufer abzuschrecken.