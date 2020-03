Magdeburg (dpa/sa) - Nach einem Unfall mit mehreren Pkw und Lastwagen ist die Autobahn 2 bei Magdeburg in Richtung Hannover am Dienstag vorübergehend gesperrt worden. Insgesamt sein drei Lkw und mehrere Pkw in den Unfall verwickelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Angaben zu Verletzten oder zur Unfallursache lagen zunächst nicht vor. Ein Lkw liege quer über die Fahrbahn und müsse geborgen werden, so der Sprecher weiter. Die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge könnte sich noch bis in die Abendstunden hinziehen, hieß es.