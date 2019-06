Uhrsleben (dpa/sa) - Nach seinem Nachtdienst ist ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Uhrsleben (Landkreis Börde) gestorben. Der 34-Jährige fuhr am Dienstagmorgen auf der B 245 allmählich auf die linke Fahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Pressemitteilung