Möckern (dpa/sa) - Zehn Tage nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 im Landkreis Jerichower Land ist ein Autofahrer an den Folgen gestorben. Der 58-Jährige sei am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Bei dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Theeßen hatte der Mann einen auf der mittleren Spur fahrenden Wagen übersehen. Er prallte mit seinem Auto gegen diesen, wodurch beide einen weiteren Wagen touchierten. Neben dem 58-Jährigen waren fünf Insassen im zweiten Fahrzeug verletzt worden, darunter drei Kleinkinder.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-159187/2