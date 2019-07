Im Juli 2009 rutschten Millionen Kubikmeter Erde in den Concordia See, drei Menschen starben. Seither war jegliche touristische Nutzung verboten. Das ändert sich jetzt.

Nachterstedt (dpa/sa) - Rund zehn Jahre nach dem gigantischen Erdrutsch von Nachterstedt können Einheimische und Gäste wieder im Concordia See baden. Man rechne zum Start am Samstag (13. Juli) mit zahlreichen Besuchern, sagte Sebastian Kruse von der Seeland-Gesellschaft. Das kommunale Unternehmen ist als Betreiber für die touristische Nutzung des Gebietes verantwortlich.

Neben Baden am neu angelegten Sand-Kies-Strand dürfen auch Segler und Surfer mit ihren Booten und Brettern aufs Wasser. "Darauf haben wir zehn Jahre lang gewartet", sagte Kruse. Die Folgen des dramatischen Erdrutsches sind aber noch nicht beseitigt. Vor allem die Sicherung des südlichen Ufers wird noch Jahre dauern, wie die Verantwortlichen mitteilten. Der Bereich bleibe gesperrt. Gebadet werden darf zunächst nur am nördlichen Strand, dem sogenannten Schadelebener Ufer.

Am 18. Juli 2009 rutschten mehrere Millionen Kubikmeter Erdreich in den See, der aus einem früheren Braunkohletagebau entstanden war. Mehrere Häuser stürzten in die Tiefe, drei Bewohner starben. Seit dem Unglück war der See für jede touristische Nutzung gesperrt. Das Landesbergamt führte umfangreiche Sicherungsarbeiten durch und gab vor wenigen Wochen einen Teil des rund 350 Hektar großen Sees wieder frei. Eine für den Badebetrieb nötige Allgemeinverfügung des Salzlandkreises tritt nach Angaben der Kreisverwaltung am 13. Juli in Kraft. "Wir haben unseren Teil erfüllt", sagte Landrat Markus Bauer.

Parallel hat die Seeland-Gesellschaft mit den nötigen Vorbereitungen begonnen. Bagger verteilten ein Sand-Kies-Gemisch für den neuen Badestrand, der Bootssteg wurde instand gesetzt, wie Kruse berichtete. "Am Samstag um 10.00 Uhr öffnen wir den Zaun." Bis dahin soll auch ein mobiler Imbisswagen für die Badegäste zur Verfügung stehen.

Bootsbesitzer könnten ihr Boot am Wochenende ebenfalls an den See bringen. Es gebe bereits zahlreiche Anfragen, sagte Kruse. Mit der Teilöffnung stehen laut Kruse rund 220 Hektar Seefläche für die Wassersportler zur Verfügung. Die Möglichkeit, Boote oder Surfbretter zu mieten, gibt es zum Start aber nicht. Ziel sei zunächst, den Standardbetrieb mit Badestrand und Anlegesteg für Bootsbesitzer wieder zum Laufen zu bringen. Ideen für eine weitere touristische Entwicklung gebe es aber bereits, so Kruse.

Auch das Wirtschaftsministerium will den Freizeittourismus am Concordia See unterstützen und finanziert den Aufbau eines kostenlosen WLAN-Netzes. Besucher sollen sowohl auf Teilen des Radrundwegs als auch am Abenteuerspielplatz und bei den gastronomischen Angeboten den freien Internet-Zugang nutzen können, hieß es. Zum Badestart am Samstag übergibt Wirtschaftsminister Willingmann (SPD) vor Ort eine entsprechende Förderzusage an die Freifunkinitiative Harz.

Landrat Bauer sagte, die Teileröffnung habe enorme Bedeutung für den gesamten Salzlandkreis. "Denn sie ermöglicht neue Investitionen in der Region." So hätten Unternehmen durch das bessere Freizeitangebot mehr Argumente bei der Suche nach Mitarbeitern. Auch der Tourismusverband Salzlandkreis setzt auf positive Impulse durch die Teilöffnung des Concordia Sees. "Wir sind im Salzlandkreis richtig froh, dass das jetzt nach vorn geht", sagte ein Sprecher.