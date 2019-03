Berlin (dpa) - Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erhoffen sich vom Bauhaus-Jubiläum in diesem Jahr einen nachhaltigen Effekt auf ihre touristische Entwicklung. Das Jubiläum sei eine einmalige Chance, die überregionale Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, erläuterte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag bei einer Veranstaltung der drei Länder auf der Reisemesse ITB (noch bis 10. März) in Berlin. Das Bauhaus sei ein Besuchsmagnet, erklärte sein Thüringer Amtskollege Wolfgang Tiefensee (SPD). Den Fokus wolle man nutzen, um das Interesse für weitere Reisethemen der Region zu wecken, so die Minister.

1919 wurde das staatliche Bauhaus in Weimar begründet. Das 100-jährige Bestehen ist in diesem Jahr deutschlandweit und auch international Anlass für unzählige Ausstellungen und Events. Dabei stehen die drei Bundesländer im Zentrum: So wird in Weimar am 6. April ein neues Bauhaus-Museum eröffnet, in Dessau am 8. September.

Auf der Website www.bauhaus100.de gibt es einen Überblick über alle Events in Deutschland im Bauhausjubiläumsjahr.