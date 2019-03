Magdeburg (dpa/sa) - Wegen Einsturzgefahr der Decke sind mehr als 100 Behördenmitarbeiter in Magdeburg nach Hause geschickt worden. Rund 80 Büros des Landesbetriebs für Bau und Liegenschafts-Management könnten bis auf weiteres nicht mehr benutzt werden, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Die Mitarbeiter mussten sofort ihre Büros verlassen. Fachleute hatten bei der Prüfung des Gebäudes Risse in mehreren Zwischendecken entdeckt.

Vor einiger Zeit seien in zwei Büros Putzteile von der Decke gefallen, hieß es. Zwei Ingenieurbüros wurden deshalb mit einer Prüfung beauftragt. Das Ergebnis: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Rissbildung in anderen Teilen des Gebäudes fortsetzt. Auch im Keller des Gebäudes, der vom Landesverwaltungsamt genutzt wird, könne nicht weiter gearbeitet werden.

Die betroffenen Mitarbeiter müssen nach Angaben des Ministeriums vorerst zu Hause bleiben. Es werde intensiv nach neuen Räumlichkeiten gesucht. Es gehe sowohl um eine kurz- als auch um eine langfristige Lösung. Der betroffene Gebäudetrakt stehe bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung.