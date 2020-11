Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie 11 998 Menschen offiziell mit dem Virus infiziert. Allein am Samstag wurden 272 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet, wie das Sozialministerium mitteilte. Damit lag der Corona-Kennwert am Samstag bei 99,87 Infizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am Freitag wurde noch ein Inzidenzwert von 95,86 im Land gemeldet. Im Vergleich zum Vortag stieg auch die Zahl der Corona-Toten. Am Samstag wurden 160 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert - und damit sechs mehr als am Freitag.