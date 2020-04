Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild Daniel Bockwoldt

Bernburg (dpa/sa) - In Bernburg (Salzlandkreis) hat am Mittwochabend eine Autowerkstatt in Flammen gestanden. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte. Der Schaden werde auf 200 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache wurde zunächst nichts bekannt.