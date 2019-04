Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem Brand in einer Lagerhalle für hochwertige Baumaschinen in Magdeburg ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. Der Schaden werde nach derzeitigem Stand auf mindestens drei Millionen Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Feuer brach am Freitagmorgen in einer zweistöckigen Halle aus. Das Gebäude brannte komplett aus und stürzte ein. Feuerwehrleute löschten mehrere Stunden lang den Brand, der eine riesige Rauchsäule verursachte. Laut Polizei muss die Statik der Halle überprüft werden. Brandursachenermittler konnten das Innere bis Samstagmittag nicht betreten, wie es hieß. Bei dem Brand wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt. In der Halle lagerte ein Verleihservice Baugeräte.