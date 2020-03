Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz des Brandes in einem Wohnhaus in der Börde, das von Ausländern bewohnt wird. Ein politischer oder ausländerfeindlicher Hintergrund wird derzeit aber ausgeschlossen.

Wanzleben (dpa/sa) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wanzleben (Landkreis Börde) sind in der Nacht zum Donnerstag zwei 22 und 26 Jahre alte Männer verletzt worden. Während der 26-Jährige nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden konnte, musste der 22-Jährige ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Zimmer im Erdgeschoss des Gebäudes wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Nach Angaben der Eigentümer entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Bei dem Wohnhaus handelt es sich den Angaben zufolge um eine ehemalige Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Diese wird derzeit durch eine private Firma bewirtschaftet, die ausschließlich an Ausländer vermietet. Trotz dieses Hintergrunds schließt die Polizei nach dem Stand der bisher durchgeführten Ermittlungen ein ausländerfeindliches oder politisches Motiv derzeit aus.

Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, standen die beiden betroffenen Zimmer bereits komplett in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem der beiden Zimmer ausgebrochen und hatte rasch auf das benachbarte Zimmer übergegriffen. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort, die rund drei Stunden gegen die Flammen kämpften. 23 Menschen konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen.