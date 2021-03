Naumburg (dpa/sa) - Nach dem Brand in einem Naumburger Mehrfamilienhaus mit zwei Toten wird nach Angaben der Polizei eine technische Ursache ausgeschlossen. Kriminaltechniker und Ermittler hätten umfangreiche Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssten, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei eine Ermittlungsgruppe gebildet worden. Im Umfeld des Brandorts wurden zahlreiche Menschen befragt. Die Obduktionen seien für kommende Woche geplant. Am späten Mittwochabend war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in dem dreigeschossigen Wohnhaus ausgebrochen. Eine 43-Jährige und ihr 20 Jahre alter Sohn wurden tot gefunden.

