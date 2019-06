Oppin (dpa/sa) - Brennende Mülltonnen haben die Fassade eines Jugendclubs im Saalekreis beschädigt. Die drei Müllbehälter standen am späten Samstagabend vor dem Gebäude in Oppin in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Schaden an der Fassade bezifferten die Beamten auf mehrere Tausend Euro. Warum die Mülltonnen brannten, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.