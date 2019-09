Armin Willingmann nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Patrick Pleul/Archiv Patrick Pleul

Halle (dpa/sa) - An der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle können Absolventen des Fachbereichs Kunst künftig den Doktor-Titel erwerben. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) habe der Burg für den Masterstudiengang Kunstwissenschaften, der zum Wintersemester 2019/20 starten wird, das Promotionsrecht verliehen, teilte das Ministerium am Samstag in Magdeburg mit. Im Fachbereich Design bestehe das Promotionsrecht schon seit 2013.

"Sachsen-Anhalts einzige und traditionsreiche Kunsthochschule ist bei jungen Menschen äußerst beliebt und genießt im In- und Ausland hohes Renommee", erklärte Willingmann. Das Promotionsrecht mache sie und den Fachbereich Kunst noch attraktiver. Die 1915 gegründete Hochschule gehört den Angaben zufolge mit rund 1000 Studierenden zu den größten Kunsthochschulen Deutschlands.

Der Rektor der Kunsthochschule, Dieter Hofmann, sieht im zusätzlichen Promotionsrecht einen entscheidenden Schritt zur Stärkung der Wissenschaften in seinem Haus. "Wir können nun mit unseren nationalen und internationalen Partnerhochschulen auf allen Ebenen wissenschaftlicher Abschlüsse kooperieren. In jedem Fall werden wir für Studierende sowie Professorinnen und Professoren noch attraktiver und auch der Standort Halle gewinnt an Reputation."

