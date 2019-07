Blick auf den Dienstsitz des Ministeriums der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Foto: Jens Wolf/Archivbild Jens Wolf

Magdeburg (dpa/sa) - Die Computerprobleme im Justizministerium sind nach mehreren Tagen behoben worden. Alle Rechner seien wieder am Netz, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag. Technikern sei es gelungen, das Problem über das Wochenende zu beheben. Ursache der Störung sei ein technischer Defekt gewesen. Zunächst war auch ein Virus oder Hackerangriff für möglich gehalten worden. Spezialisten könnten das nun "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen", hieß es.

Am Mittwochmorgen vergangener Woche hatte es Schwierigkeiten beim Hochfahren einiger Rechner in der Behörde gegeben. Daraufhin wurden vorsorglich alle Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Justizbehörden im Land vom Netz genommen. Bis zum Mittwochnachmittag konnten die Computer allerdings wieder hochgefahren werden - außer im Justizministerium. Rund 190 Rechner waren im Ministerium betroffen, Mitarbeiter mussten sich drei Tage lang andere Aufgaben suchen - zum Beispiel Akten sortieren.