Langeln/Magdeburg (dpa/sa) - In der Grundschule "Erich Kästner" in Langeln im Harz sind die Tage der alten Öl-Heizung gezählt. Die zuständige Gemeinde Nordharz erhalte 73 738,18 Euro für eine neue Heizungsanlage, teilte das Finanzministerium am Sonntag in Magdeburg mit. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Stark V, mit dem finanzschwache Kommunen bei Investitionen in die Infrastruktur unterstützt werden. 90 Prozent des Zuschusses stellt der Bund, das Land zahlt den eigentlich den Kommunen auferlegten Eigenanteil von zehn Prozent. In der Grundschule "Erich Kästner" lernen aktuell 92 Jungen und Mädchen aus vier Orten. Das Schulgebäude wurde dem Ministerium zufolge 1992 erbaut. So alt sei auch die Heizung.