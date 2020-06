Hunderttausende strömten vielerorts in der DDR im Juni 1953 auf die Straße. Sie wollten mehr Demokratie und ein besseres Leben. Doch der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Opfer sollen nicht vergessen werden, mahnen Politiker.

Berlin (dpa) - In mehreren Städten Deutschlands ist an den DDR-Volksaufstand vor 67 Jahren erinnert worden. Bei einem stillen Gedenken in der Hauptstadt legten am Mittwoch die Bundesministerin für Justiz, Christine Lambrecht, und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) Kränze am Mahnmal für die Opfer des Aufstands vom 17. Juni 1953 auf dem Friedhof Seestraße nieder. Wegen der Corona-Einschränkungen gab es im Gegensatz zu früheren Jahren keine Reden vor Ort.

Rund eine Million Menschen waren in der DDR vor 67 Jahren in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder. Rund 10 000 Demonstranten wurden laut Bundesstiftung Aufarbeitung festgenommen, mehr als 1500 von ihnen zu Haftstrafen und einige zum Tode verurteilt.

Die Bundesjustizministerin sagte in einer Videobotschaft, die Demonstranten hätte damals eine enorme Kraft entwickelt, sie hätten "echte Freiheit" gewollt. Aus Angst vor weiteren Aufständen habe die DDR-Führung ihren Unterdrückungsapparat verstärkt. Doch der Wunsch nach Freiheit habe sich nicht auslöschen lassen "und die Zeiten wandelten sich". "Es war nicht der Westen, der dem Osten die Freiheit geschenkt hat", so die Ministerin. "Die Menschen im Osten haben sie sich erkämpft."

Berlins Regierungschef Müller sagte zu dem Jahrestag, der Volksaufstand habe gezeigt, dass Freiheit und Demokratie nicht von selbst entstehen und manchmal schmerzliche Opfer verlangen. Diese Werte müssten gemeinsam verteidigt und geschützt werden. "Wir dürfen Unfreiheit, Intoleranz und Spaltung nie wieder zulassen."

Für die Unionsfraktion im Bundestag forderte Elisabeth Motschmann, der gescheiterte Aufstand müsse einen festen Platz in der gesamtdeutschen Erinnerungskultur haben. Erst 1989 sei es den Menschen gelungen, sich von der Diktatur zu befreien. In die Freude über die geglückte friedliche Revolution solle die Erinnerung an den gescheiterten Befreiungsversuch 1953 und seine Opfer einfließen.

Linken-Chefin Katja Kipping erklärte, die Arbeiterproteste seien von einer stalinistischen Kaste niedergeschlagen worden. Der Wunsch Tausender nach mehr Demokratie und besseren Arbeits- und Lebensbedingungen dürfe nicht mit Repression und Gewalt beantwortet werden. "Unsere Lehre daraus ist: kein Sozialismus ohne Demokratie."

In Potsdam legte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an der Gedenkstätte Lindenstraße einen Kranz nieder. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sagte, der 17. Juni mache bewusst, dass es sich für Freiheit und Demokratie zu kämpfen lohnt. "Auch heute noch." Auch in Brandenburg an der Havel wurde an die Opfer des Aufstandes erinnert.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) verwies bei einem Gedenken in Leipzig darauf, dass Gedenkstätteninitiativen und Opferverbände seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag leisteten, um das Geschichtsbild des 17. Juni 1953 zu vervollständigen.

Indes hat ein Beirat für das Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium, zu dem auch die frühere Stasi-Unterlagen-Beauftragte Marianne Birthler gehört, soll die Erstellung des Mahnmal-Konzepts begleiten. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur wird es gemeinsam mit der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft erarbeiten, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin mitteilte.

Videobotschaft der Bundesjustizministerin