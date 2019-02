Weimar (dpa) - In Thüringen und Sachsen-Anhalt befinden sich derzeit 20 Menschen im Kirchenasyl. Das berichtet die in Weimar erscheinende Mitteldeutsche Kirchenzeitung "Glaube und Heimat" in ihrer kommenden Ausgabe, wie der Verlag am Mittwoch vorab mitteilte. Unter den Asylsuchenden seien auch drei Kinder, zitiert das Blatt die Migrationsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Pfarrerin Cordula Haase.

Wie es weiter hieß, kritisiert der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, in einem Gastbeitrag die Haltung der Behörden zum Kirchenasyl. Diese würden immer restriktiver handeln. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gehe auf die vorgetragenen Härten in den Einzelfällen überhaupt nicht mehr ein.

Zugleich gerieten Kirchengemeinden zunehmend unter Druck, die Kirchenasyl gewährten. Ihnen würden Räumungen angedroht, Pfarrer erhielten Strafanzeigen. Rekowski wünsche sich "eine Rückkehr zu einem konstruktiven und lösungsorientierten Vorgehen im Dialog zwischen Kirchengemeinden und Behörden."