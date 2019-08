Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg will Fußball-Bundesligist SC Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals gehörig ärgern. "Wir brauchen schon einen besonderen Tag, wenn wir erfolgreich sein wollen. Als Drittligist kann man aber auch immer unangenehm sein", sagte Trainer Stefan Krämer am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Drittligisten am Donnerstag. Krämer fand lobende Worte für den Gegner: "Das ist ein toller, sympathischer und cooler Club, mein Kollege Christian Streich ja sowieso."

Bis Donnerstagmittag waren für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bereits 13 400 Karten verkauft. Für die Heim-Bereiche waren nur noch 1000 Karten verfügbar. Extra-Antrieb durch die Fans brauchen die FCM-Profis jedoch ohnehin nicht. "Ich glaube, bezüglich der Motivation muss ich keinen Spieler packen. Wer da nicht motiviert ist, hat den falschen Beruf", sagte Krämer. Bis auf den am Sprunggelenk verletzten Sirlord Conteh stehen Krämer aller Spieler zur Verfügung.

