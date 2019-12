Magdeburg (dpa/sa) - Schon wieder haben Diebe nachts in Sachsen-Anhalt Lastwagen ausgeräumt. Unbekannte hätten in der Nacht zu Donnerstag Fernseher im Wert von 50 000 Euro und und Süßigkeiten im Wert von 8 000 Euro gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Täter schlitzten demnach die Plane des mit Fernsehern beladenen Lasters auf, brachen dann die Heckklappe auf und entluden die Flachbildschirme.

Der Süßigkeiten-Lastwagen hatte feste Wände, hier brachen die Diebe direkt die Heckklappe auf. Die Fahrer der beiden betroffenen Lastwagen auf dem Autohof Theeßen an der A2 hatten währenddessen geschlafen und nichts bemerkt. Schon in der Nacht zu Mittwoch waren Planenschlitzer in einen Lastwagen auf einem Autobahnparkplatz im Jerichower Land eingebrochen und hatten Parfüm im Wert von mehr als zwei Millionen Euro gestohlen.

In Sachsen-Anhalt schlagen immer wieder Planenschlitzer zu. Das Land ist ein viel befahrenes Transitland für Lastwagen, die wegen gesetzlicher Vorschriften nachts oft auf Rastplätzen an Autobahnen abgestellt werden. Im Jahr 2018 waren mehr als 730 Fälle registriert worden. Das war ein Drittel mehr als im Jahr davor. Bei den Tätern handelt es sich oft um organisierte Banden, die im gesamten Bundesgebiet zuschlagen. Das Magdeburger Landeskriminalamt koordiniert die bundesweiten Ermittlungen seit Sommer 2018 mit der sogenannten Projektgruppe "Cargo".