Magdeburg (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat nach dem gelungenen Klassenerhalt mit den Planungen für die neuen Saison begonnen. Am Montag teilte der FCM mit, dass man sich von acht Spielern trennen werde. Alexander Brunst, Björn Rother, Thore Jacobsen, Marcel Costly, Mario Kvesic, Rico Preißinger, Manfred Osei Kwadwo und Charles Elie Laprevotte werden den Verein verlassen. Auch die an Regionalligist Germania Halberstadt ausgeliehenen Nachwuchsspieler Pascal Schmedemann und Marvin Temp werden nicht nach Magdeburg zurückkehren.

Darüber hinaus beendet Reha- und Athletiktrainer Dirk Keller seine Tätigkeit in Magdeburg. Aktuell stehen beim 1. FC Magdeburg damit 13 Profis unter Vertrag, hinzu kommen die U19-Spieler Julian Weigel und Tom Schlitter. Der FCM will in den kommenden Tagen weitere Vertragsgespräche führen.

3. Liga

