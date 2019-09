Salzwedel (dpa/sa) - Ein Einbrecher hat sich in Salzwedel vor der Polizei zwischen geparkten Autos versteckt - und ist trotzdem entdeckt worden. Der 27 Jahre alte Mann sei zuvor in das Bürogebäude einer Wohnungsbaugesellschaft eingebrochen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Dort stahl er einen Laptop. Zeugen beobachteten den Einbruch am frühen Sonntagmorgen und informierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, versteckte sich der Verdächtige zwischen zwei Autos. Die Polizisten fanden ihn dennoch - und in seinem Rucksack den Laptop sowie einen Schlagstock.