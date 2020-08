Die Stabkirche in Stiege. Foto: Christian Hoffmann/Verein Stabkirche Stiege e.V. /dpa Christian Hoffmann

Stiege (dpa) - Der Weg für den seit Jahren geplanten Umzug der denkmalgeschützten Stabkirche Stiege im Harz ist geebnet. Die für das Projekt veranschlagten eine Million Euro seien dank Förderern und Sponsoren zusammengekommen, teilte der Verein Stabkirche Stiege am Freitag mit. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll die mehr als 100 Jahre alte Holzkirche aus ihrem abgelegenen Standort im Wald ins rund sieben Kilometer entfernte Dorf umziehen. In diesem Jahr solle der neue Standort nahe des Bahnhofs vorbereitet werden. Dann folgen Demontage, Restaurierung und Wiederaufbau, hieß es.

Die kleine Kirche war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrüchen und Vandalen geworden und weist einige Spuren von Zerstörung auf. Mit der Versetzung will der Verein das Kleinod retten. Nach Angaben des Vereins ist die Kirche der einzige Sakralbau in Deutschland, der im norwegischen Drachenstil erhalten ist.

