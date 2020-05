Gerbstedt (dpa/sa) - Im Landkreis Mansfeld-Südharz soll eine neue Brücke für rund eine Millionen Euro gebaut werden. Das Bauwerk soll an der Landstraße 151 bei Gerbstedt entstehen, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Die bisherige Brücke aus dem Jahr 1900 könne nicht mehr saniert werden. Daher werde von Montag an mit den Bauarbeiten für die neue, sogenannte Lohbachbrücke, begonnen, hieß es. Zunächst müsse der Kreuzungsbereich der Landstraßen 151 und 158 für das Vorhaben gesperrt und mit einer Umleitung eingerichtet werden. Das gesamte Projekt - inklusive neuer Kreuzung - soll Ende März 2021 fertig sein.