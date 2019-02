Leipzig (dpa/sa) - Wegen umfassenden Modernisierungsarbeiten auf Bahnstrecken in Sachsen-Anhalt kommt es ab Mai zu größeren Einschränkungen im Schienenverkehr. Betroffen ist vor allem der veraltete Bahnknotenpunkt Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Hier wird ab dem 5. Mai die Strecke Richtung Bernburg und vom 11. Juni bis 14. Dezember die Strecke zwischen Sachsendorf und Halle (Saale) gesperrt. Auf den betroffenen Abschnitten fahren Ersatzbusse. Auch können Fahrgäste ohne Aufpreis auf Intercity-Züge ausweichen. Wegen Arbeiten an Bahnbrücken und -übergängen ist zusätzlich Straßenverkehr betroffen. Bund und Bahn investieren rund 120 Millionen Euro in die Modernisierung von Stellwerken, Gleisen, Brücken und Bahnübergängen.

