Ein Schild mit dem Firmennamen "Greensill Bank" hängt am Eingang der Bremer Privatbank.

Magdeburg (dpa/sa) - Das Land Sachsen-Anhalt ist nicht direkt von den Turbulenzen um die Bremer Greensill Bank betroffen. "Wir halten zu der Bank keine geschäftliche Verbindung", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Donnerstag. Thüringen und mehrere Kommunen in Deutschland bangen um ihre Geldeinlagen bei der in Schieflage geratenen Bank.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte die Bremer Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats Greensill vergangene Woche für den Kundenverkehr geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Greensill Bank AG, die Bafin hatte zuvor Strafanzeige gestellt. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung.

Auch der Städte- und Gemeindebund gab für die Kommunen im Land Entwarnung. "Wir gehen nicht davon aus, dass Kommunen betroffen sind", sagte Jürgen Leindecker, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Er wisse es aber nicht sicher. Die Kommunen hätten kaum Rücklagen. Insofern sei die Wahrscheinlichkeit gering, dass entsprechende Anlagen in die Bremer Bank geflossen sind.

