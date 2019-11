Magdeburg (dpa/sn) - Ein falscher Klempner hat einer 96-jährigen Frau in Magdeburg mehrere Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich der Mann als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft ausgegeben. Um die "Klarheit des Wassers" zu prüfen, machte er sich in der Küche der Rentnerin am Abfluss zu schaffen und ließ Wasser in die Badewanne laufen. Danach verschwand er aus der Wohnung. Erst am nächsten Tag bemerkte die 96-Jährige das Fehlen ihres Bargeldes. Den falschen Klempner beschrieb sie als untersetzten Mann, der sehr gutes Deutsch gesprochen habe.