Ingolstadt (dpa/lby) - Der FC Ingolstadt hat in der Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga ein Testspiel gegen den Halleschen FC gewonnen. Das Team von Trainer Jens Keller feierte am Donnerstag gegen den Verein aus der 3. Liga ein 3:1 (2:1). Die Tore für die Gastgeber aus Oberbayern erzielten Almog Cohen per Foulelfmeter, Fatih Kaya und Jonatan Kotzke. Am 29. Januar starten die Schanzer als Tabellenletzte mit einem Gastspiel in Fürth in die Rest-Rückrunde der 2. Liga.

Tabelle 2. Bundesliga

Spielplan FC Ingolstadt

Kader FC Ingolstadt

Alle News FC Ingolstadt