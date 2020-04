Magdeburg (dpa/sa) - Die Organisatoren der 18. Fête de la Musique in Magdeburg halten weiter am geplanten Termin für das weltumspannende Musikfestival fest. Derzeit sei weiterhin vorgesehen, die für den 21. Juni 2020 angesetzte 18. Ausgabe des größten Magdeburger Musik-Open-Air-Festes stattfinden zu lassen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Musiker, Bands, Chöre, Orchester, Ensembles, Solisten seien deshalb aufgerufen, sich bis zum 17. April für das Festival anzumelden. Das Musikfest findet jedes Jahr weltweit zum kalendarischen Sommeranfang statt.

"Klar ist, sobald sich neue Einschätzungen der Lage ergeben, werden alle Beteiligten so schnell wie möglich zum Stand der Dinge informiert", erklärte Pressesprecherin Kathrin Singer. Denn das Team der Fête de la Musique Magdeburg denke in Anbetracht der durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnahmen entstandenen Situation über mögliche andere Szenarien nach.

Internetseite der Fête de la Musique Magdeburg