Neehausen (dpa/sa) - Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat eine Autofahrerin der Feuerwehr die Vorfahrt genommen und ist mit dem Einsatzfahrzeug zusammengestoßen. Fünf Feuerwehrleute wurden bei der Kollision an einer Kreuzung in Neehausen am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag in Eisleben mitteilte. Das Feuerwehrauto war ohne Sondersignal auf der Rückfahrt von einem Einsatz. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt und musste in eine Klinik nach Halle gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf rund 265 000 Euro beziffert.

Pressemitteilung