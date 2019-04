Halle (dpa/sa) - Die Hennen in Sachsen-Anhalts Legebetrieben sind besonders fleißig. Die Zahl der gelegten Eier in Betrieben mit 3000 und mehr Haltungsplätzen summierte sich im Vorjahr auf 547,6 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Pro Sachsen-Anhalter seien das 248 Eier - der Bundesdurchschnitt liege bei 149, hieß es. Im Vergleich zu 2017 sei die Eierproduktion im Land um 3,7 Prozent gestiegen - bei ungefähr gleichbleibender Anzahl von rund 2,1 Millionen Haltungsplätzen und einem durchschnittlichen Legehennenbestand von etwa 1,8 Millionen Tieren.

Mitteilungen Statistisches Landesamt