Köthen(dpa/sa) - Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall bei Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Kreuzung der Landstraße 145 mit der Bundesstraße 6n, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Ein Autofahrer befuhr die L145 in Richtung Köthen und kollidierte mit einem Fahrer, der auf der B6n von Bernburg Richtung Köthen unterwegs war. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Das andere prallte mit zwei auf der B6n fahrenden Autos zusammen.

Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf 60 000 Euro geschätzt. Genaue Angaben zu den Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.