Zeitz (dpa/sa) - In Zeitz (Burgenlandkreis) haben Unbekannte einen Geldautomaten einer Bank gesprengt. Nach der Tat am Mittwochmorgen flüchteten sie mit einer größeren Summe Bargeld, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Laut Zeugen handele es sich um zwei männliche Täter, die maskiert gewesen seien. Nach ihnen wurde auch von einem Hubschrauber aus gesucht, allerdings bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Pressemitteilung