Wörlitz (dpa/sa) - Nach zwei Jahrzehnten Restaurierung erstrahlt das Schloss Wörlitz in neuem Glanz. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) werden am heutigen Montag über die Arbeiten und Nutzung des Museums informieren. Das Schloss wurde vor 250 Jahren im Stil eines englischen Landhauses errichtet. Es gilt als Gründungsbau des klassizistischen Baustils in Deutschland und auf dem europäischen Kontinent. Zu den Besonderheiten zählen filigrane Stuckarbeiten und Wandmalereien mit Motiven aus der Antike.

Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) hatte das Schloss als Sommerresidenz und die dazugehörige Kultur- und Gartenlandschaft im 18. Jahrhundert anlegen lassen. Sein Anliegen war es, allen Menschen Zugang zu Kultur und Bildung zu ermöglichen, sein Name steht bis heute für Weltoffenheit und Toleranz.

Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört seit 20 Jahren zum Unesco-Welterbe. Am Schloss Wörlitz hatte in den vergangenen Jahrzehnten der Zahn der Zeit genagt. Mit Hilfe von Fördermitteln wurde das denkmalgeschützte Haus mit originaler Ausstattung teils in Millimeterarbeit restauriert.

Schloss Wörlitz und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich