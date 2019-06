Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt, steht im Plenarsaal vom Landtag. Foto: Peter Gercke/Archiv Peter Gercke

Magdeburg (dpa/sa) - Im Streit mit der CDU um den Schutz des Grünen Bandes hat Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann versöhnliche Töne angeschlagen. Es gebe nun erstmals ein eindeutiges Bekenntnis der CDU-Fraktion zum Grünen Band, sagte sie am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen hatten ein Ja der CDU zu den Plänen, den ehemaligen Grenzstreifen als Naturmonument unter Schutz zu stellen, zur Bedingung für den Fortbestand der Regierungskoalition gemacht. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht kritisierte das Ultimatum, die Fraktion bekannte sich bei einer Sondersitzung aber grundsätzlich zu dem Vorhaben.

Um das Naturmonument rechtzeitig zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst einzurichten, bestehen die Grünen darauf, dass der nötige Gesetzentwurf in der Juni-Sitzung des Landtags eingebracht wird. Derzeit prüfen Landtagsjuristen den Entwurf. Die CDU will die Prüfung abwarten - sie drängte auf eine Formulierung, die sicherstellt, dass Landwirte am ehemaligen Grenzstreifen nicht enteignet werden können.

Sollten die Landtagsjuristen keine Bedenken haben, werde der Gesetzentwurf im Juni eingebracht, sagte Stahlknecht. Lüddemann sagte, sie rechne damit, dass die Prüfung der Juristen rechtzeitig vor der Landtagssitzung in zwei Wochen abgeschlossen sei.