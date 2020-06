Halle/Berlin (dpa) - Der Linke-Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat vor einer dauerhaften Einschränkung der Grundrechte in Deutschland gewarnt. Dem Nachrichtenradio MDR Aktuell (Halle) sagte er: "Alles, was in der Not beschlossen wurde, alle Einschränkungen der Grundrechte müssen vollständig zurückgenommen werden. Es darf nicht passieren, dass man sagt: Das hat sich doch aber bewährt", sagte er laut Mitteilung des Senders am Samstag. Gysi sagte, auch wenn sich wirklich etwas bewährt habe, dann müsse man neu darüber diskutieren und es auf einem normalen demokratischen Weg einführen. Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, waren im März von Bund und Ländern Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen beschlossen worden.

Interview Gregor Gysi im Radiosender MDR Aktuell