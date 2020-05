Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg kann weiter auf seinen Hauptsponsor zählen. Dieser wird weiter auf den Spieltrikots werben und auch weiter die Namensrechte an der Getec Arena haben. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. "Wir freuen uns, den SCM und Magdeburg auch in diesen nicht einfachen Zeiten mit der Fortsetzung unserer Kooperation unterstützen zu können. Wir hoffen, dass der SCM trotz der Herausforderungen der letzten Monate auch in der kommenden Saison an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann und vielleicht die ein oder andere Trophäe nach Magdeburg holen wird", sagte Karl Gerhold, geschäftsführender Gesellschafter des Geldgebers.

Die langjährige Partnerschaft wurde nun bis zum 30. Juni 2021 verlängert. "Ein derartiges Engagement ist in den wirtschaftlich sehr unruhigen und ungewissen Zeiten keine Selbstverständlichkeit", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

SCM-Mitteilung