Halle (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Handel hat mehr Umsatz im Ausland erzielt. Vor allem der Großhandel habe im Export zugelegt, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Nach den bislang vorliegenden aktuellen Zahlen haben die Handelsunternehmen 2014 Exportumsätze in Höhe von rund 586,4 Millionen Euro erreicht. Das waren rund 53,4 Millionen Euro oder 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar war das Auslandsgeschäft des verarbeitenden Gewerbes mit einem Umsatz von 5,9 Milliarden Euro (2014) zehnmal größer als im Handel, jedoch im Vergleich zu 2013 geringer ausgefallen.

Umsatzsteuerstatistik