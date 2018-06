Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat vor einer neuen Judenfeindlichkeit gewarnt. "Alle in Deutschland lebenden Menschen müssen wissen: Jegliche Form von Antisemitismus - von rechts wie von links - wird in unserer Gesellschaft nicht geduldet", sagte der CDU-Politiker am Freitag bei einem Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung aus Anlass der Staatsgründung Israels vor 70 Jahren. Das Prinzip der Gleichheit aller Menschen sei unantastbar, sagte Haseloff laut vorab verbreitetem Redemanuskript.

Haseloff hatte Israel Mitte Mai besucht. Auf der sechstägigen Reise entstanden mehrere Kooperationsvereinbarungen. Haseloff hatte betont, wie wichtig der Ausbau der Kontakte in Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur sei. Das erhöhe auch das Verständnis füreinander.

Laut dem Bundesinnenministerium sind im vergangenen Jahr bundesweit rund 1500 antisemitische Delikte erfasst worden, 37 davon waren Fälle mit Gewalt. 95 Prozent der Delikte seien rechtsmotiviert gewesen.