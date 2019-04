Stendal (dpa/sa) - Mehrere Kilogramm Drogen hat die Polizei bei Hausdurchsuchungen in Salzwedel, Magdeburg und Clenze (Niedersachsen) beschlagnahmt. Rund 60 Beamte durchsuchten am Mittwoch zeitgleich fünf Wohnungen, wie ein Sprecher am Donnerstag in Stendal mitteilte. Sie entdeckten demnach 2,5 Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Haschisch, 1,2 Kilogramm Ecstasy-Tabletten, 850 LSD-Trips sowie 54 Gramm Chrystal. 18 000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.

"Man kann schon von Bandenkriminalität reden", sagte der Sprecher. Fünf "zum Teil polizeibekannte Männer" im Alter von 21 bis 32 Jahren wurden festgenommen, "wegen des Verdachts auf Drogenhandel". Vier von ihnen seien inzwischen in Untersuchungshaft. Die Männer sollen die Drogen gelagert, verpackt und verschickt haben.

Die Polizei war den mutmaßlichen Drogenhändlern durch frühere Ermittlungen auf die Schliche gekommen. Bereits am 21. Februar hatten die Sicherheitskräfte mehrere Kilogramm Marihuana, Haschisch, Crystal Meth, Amphetamin und Ecstasy-Tabellen in einer Wohnung in Salzwedel gefunden. Zwei Männer und eine Frau waren festgenommen worden.