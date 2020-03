Leipzig (dpa/sa) - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich weiterhin regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es am Mittwoch bei Höchstwerten von bis zu 9 Grad immer wieder zu Schauern, die erst in der Nacht zurückgehen. Am Donnerstag zeigt sich dasselbe Bild, dann soll es zudem Sturmböen im Harz geben. Auch am Freitag fällt bei Werten zwischen 6 und 8 immer wieder leichter Regen.

Erst ab Samstag sollen die Niederschläge zurückgehen. Dann sollen laut aktuellen Prognosen auch die Temperaturen allmählich steigen.

Wettervorhersage des DWD