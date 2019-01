Magdeburg (dpa/sa) - Infektionen mit dem Krankenhauskeim MRSA sind in Sachsen-Anhalt zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 98 durch den Erreger verursachte Infektionen gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut in Berlin mitteilte. 2017 waren es noch 151. Damit steht Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich gleichauf mit Sachsen an drittletzter Stelle. 2016 schnitt das Land zuletzt am schlechtesten ab: Damals wurden 195 Fälle registriert. Gefährlich ist der Erreger, weil viele Antibiotika nicht gegen ihn wirken. Ein Grund dafür ist vermutlich unter anderem, dass Antibiotika in der Tiermast und bei Menschen oft und nicht zielgenau verabreicht werden.

