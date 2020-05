Magdeburg (dpa/sa) - Ausgerechnet die Gleisanlagen der Bahn haben sich drei 17 Jahre alte Jugendliche in Magdeburg-Sudenburg für den Dreh eines Musikvideos ausgesucht. Beamte der Bundes- und der Landespolizei stoppten die Dreharbeiten am Mittwoch und holten die jungen Männer von den Gleisen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Das Trio hatte eine entsprechende Ausrüstung mit Kamera, Stativ und weiterem Zubehör bei sich. Weil die Bahnstrecke im betroffenen Bereich für acht Minuten gesperrt wurde, kam es bei insgesamt sechs Zügen zu 79 Minuten Verspätung.

Das Trio muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Gleis rechnen. Zudem könnten noch zivilrechtliche Forderungen der Deutschen Bahn wegen der Streckensperrung hinzukommen.

Mitteilung der Bundespolizei