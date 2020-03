Diesdorf (dpa/sa) - Eine Kirche zieht um: Im Freilichtmuseum Diesdorf in der Altmark wird seit dieser Woche die Kirche aus Klein Chüden aufgebaut. Ein regionaler Zimmereibetrieb wolle auch in der Coronakrise den Fachwerkrohbau auf dem Ende 2019 gelegten Fundament errichten, teilte der Altmarkkreis Salzwedel am Freitag mit. Die Zimmererarbeiten sollten noch vor Ostern abgeschlossen sein.



Die 1793 errichtete Kirche aus Klein Chüden wurde den Angaben zufolge im Oktober und November 2019 im Auftrag des Landkreises am ursprünglichen Standort abgebaut. Das Gebäude war stark baufällig und konnte nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden, sie wurde im März 2019 entwidmet. Sie sei ein aussagekräftiges Beispiel der altmärkischen Sakrallandschaft mit ihren 500 Dorfkirchen. In Diesdorf soll sie wieder für Gottesdienste und Andachten genutzt werden.

Die Umsetzung ins Freilichtmuseum Diesdorf ist laut Landkreis möglich dank rund 178 000 Euro aus einem Förderprogramm für die ländliche touristische Infrastruktur. Die Baukosten beliefen sich auf insgesamt rund 298 000 Euro.

