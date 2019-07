Irxleben/Haldensleben (dpa/sa) - Auf der Bundesstraße 1 zwischen Magdeburg und Irxleben (Bördekreis) hat es am Samstag einen Unfall mit drei Schwerverletzten gegeben. Wie die Polizei in Haldensleben am Sonntag mitteilte, war ein Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn gefahren und dort frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Warum die 57 Jahre alte Fahrerin des Transporters in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die Frau sowie der 56-jährige Pkw-Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie seien in Krankenhäuser gekommen.