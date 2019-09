Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sterben vier von zehn Menschen an einer Krankheit des Kreislaufsystems. Rund 7500 Frauen und 6200 Männer seien es im Jahr 2017 gewesen und damit 42 Prozent aller Verstorbenen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle zum Weltherztag (29. September) mit. Die häufigste Todesursache sei dabei die Minderdurchblutung des Herzens gewesen, an der rund 2500 Frauen und etwa 2900 Männer starben. Aber auch der Herzinfarkt spielt den Statistikern zufolge eine große Rolle. Ihm seien 2017 mehr als 2000 Menschen erlegen.