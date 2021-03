Halle (dpa/sa) - Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt will ihre Museen in zwei Schritten wieder öffnen. So sollen am 16. März zunächst das Jagdschloss Letzlingen und das Dommuseum Ottonianum Magdeburg wieder Besucher empfangen, wie die Stiftung am Mittwoch in Halle mitteilte. Am 28. März folgen dann das Kunstmuseum Moritzburg Halle, das Kloster Michaelstein in Blankenburg, die Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg, Burg Falkenstein im Harz sowie die Schlösser Neuenburg und Goseck und der Domschatz Halberstadt.

Die Stiftung bat potenzielle Besucher, sich per Online-Ticketing anzumelden. Die Online-Buchung für Jagdschloss Letzlingen und Dommuseum Ottonianum soll ab Freitag möglich sein. Für die Museen, die am 28. März öffnen sollen, können Tickets ab 22. März online erworben werden. In allen Museen und Ausstellungen sowie den Museumsläden muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Die Museen in Sachsen-Anhalt öffnen ihre Türen sehr unterschiedlich. Der Geschäftsführer des Museumsverbandes berichtete, dass eher die mittelgroßen Museen schnell öffnen, die kleinen und großen bräuchten mehr Vorlauf. Während einige schon geöffnet hätten, bräuchten die großen Häuser organisatorisch länger. Deshalb sollten sich Besucher nach Möglichkeit vorab bei den einzelnen Einrichtungen informieren.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-767843/2

Weitere Informationen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt