Halle (dpa/sa) - Zum zweiten Mal vergibt die Kunststiftung des Landes ein Stipendium für Brasilien. Ein Künstler aus Sachsen-Anhalt soll so die Möglichkeit zu Begegnungen mit Kunst und Kultur des südamerikanischen Landes bekommen, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Leben wird der Stipendiat in der Vila Sul des Goethe-Instituts in Salvador de Bahia. Das Gebäude bietet den Angaben zufolge ein Studiotheater, zwei Galerien, einen Innenhof und eine Bibliothek. Bewerbungen sind bis zum 13. März möglich.

Das erste Stipendium hatte der Künstler Gunther Schumann erhalten, wie die Stiftung weiter mitteilte. Gemeinsam mit Graffiti-Sprayern aus Bahia gestaltet er dort eine große Wand in der nordbrasilianischen Stadt. Zudem erstellte er ein Comic-Video, in dem er eine Figur durch die Stadt wandern ließ.

Salvador de Bahia ist mit rund 3,5 Millionen Einwohnern nach São Paulo und Rio de Janeiro die drittgrößte Stadt Brasiliens. Sie ist nach Angaben der Kunststiftung stark von afrikanischen Einflüssen geprägt.