Magdeburg (dpa/sa) - Kleinere Betriebe in Sachsen-Anhalt können zur Abfederung negativer Folgen der Corona-Krise neben Zuschüssen auch kurzfristige Kredite beim Land beantragen. Unternehmer und Betriebe bis 50 Beschäftigte sollen Darlehen von bis zu 150 000 Euro bekommen können, für die zwei Jahre lang weder Zinsen noch Tilgungsraten anfallen, wie Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag in Magdeburg ankündigte. Die Laufzeit solle bis zu zehn Jahre betragen. Die landeseigene Investitionsbank vergebe die Kredite anders als sonst auch ohne Beteiligung der Hausbanken.

Für das Programm stehen zunächst 50 Millionen Euro bereit, wie Willingmann weiter sagte. Damit können nach internen Schätzungen etwa 1000 Darlehen finanziert werden. Unternehmer sollen die Kredite ab Montag (6. April) beantragen können. Die Investitionsbank werde die entsprechenden Formulare online bereitstellen.

Mit dem Kreditprogramm erweitert Sachsen-Anhalt seine Corona-Soforthilfen. Bereits seit 30. März können Soloselbstständige, Freiberufler, Künstler, Land- und Forstwirte sowie Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten Zuschüsse beim Land beantragen, wenn sie ihre laufenden Kosten aufgrund der Corona-Krise nicht anders decken können. In der ersten Woche machten laut Willingmann gut 27 000 Betroffene von der Möglichkeit Gebrauch. Das ist mehr als jeder vierte, der aufgrund der Betriebsgröße für die Hilfe in Frage kommt.

Laut Ministerium wurden bisher 3,5 Millionen Euro an Soforthilfen ausgezahlt. Bei der Investitionsbank seien gut 150 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Anträge abzuarbeiten. Das Geld stammt sowohl vom Bund als auch vom Land. Anträge sind bis Ende Mai möglich.

