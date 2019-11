Magdeburg/Brachwitz (dpa/sa) - Das Land hat knapp 360 000 Euro für zwei ausgewählte Fährbetreiber in Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. Fähren sicherten als eine Art schwimmende Brücke wichtige Verkehrsverbindungen im Land, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. Sie verkürzten Fahrtwege und entlasteten somit die Umwelt. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) übergab am Freitag für die Saalefähre Brachwitz einen entsprechenden Zuwendungsbescheid in Höhe von 160 000 Euro. Mit weiteren rund 200 000 Euro soll die Elbfähre Prettin in Annaburg unterstützt werden. Ziel sei, die kommunalen Fähreigentümer, die mit steigenden Betriebskosten und aufwendigen Modernisierungen kämpften, finanziell zu entlasten.